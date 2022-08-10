Москва, , 08:17 — REGNUM По итогам дня 9 августа цена на нефть выросла на 0,03%, до $96,37. В ходе европейской сессии цена повышалась до $98,34 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти в северном море Jarvin

Стоимость нефти выросла на фоне сообщения о приостановке поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию.

«Укртранснафт» приостановил поставку нефти на несколько дней из-за проблем с оплатой. «Транснефть» не сумела оплатить услуги «Укртранснафт» из-за санкций Евросоюза.

На американской сессии цена вернулась к уровню $95,44. Покупатели отступили на фоне укрепления доллара в ожидании выхода инфляционного отчета в США за июль.

Рынок также следит за событиями вокруг переговоров по возрождению иранской ядерной сделки, которое может привести к высвобождению дополнительных баррелей нефти.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти увеличились на 2,156 млн баррелей (прогноз был +100 тыс. баррелей).

Запасы бензина сократились на 0,627 млн баррелей (прогноз был — 0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,376 млн баррелей (прогноз был -0,7 млн).

Сегодня, 10 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $96,01 за баррель. До 15:30 мск ожидается в диапазоне $95-97. Июльский отчет по инфляции в США должен определить направление индекса доллара и цен на нефть до конца августа.

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