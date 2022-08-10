Москва, 10 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В ходе сессии 9 августа доллар продолжил торговаться в пределах канала 60-61 руб., потеряв за день 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Волатильность остается низкой, что указывает на примерно равный баланс спроса и предложения на данном этапе. Сегодня, 10 августа, пара доллар/рубль продолжает проторговывать привычную зону, отыграв почти половину вчерашней просадки.

Расстановка сил в паре остается прежней, но выход из зоны комфорта уже не за горами. Своего рода репетицией возвращения волатильности потенциально может послужить предстоящий инфляционный отчет из США.

Однако чтобы расшевелить рубль, показатели должны сильно отклониться от прогнозов в том или ином направлении.

Сюрприз в виде резкого замедления роста CPI способен надавить на доллар повсеместно, и это сыграет на руку рублю. Однако даже при таком сценарии полноценного выхода из диапазона ждать не стоит.

В случае дальнейшего ухудшения отношения к риску на мировых площадках и укрепления защитного доллара вероятность движения котировок в сторону 65 руб. повысится.

Но для этого потребуется возобновление активных спекуляций на тему бюджетного правила и других форм интервенций со стороны властей. В ближайшей перспективе основные торги будут и далее проходить в районе 60-61 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар оказался зажат в диапазоне 59-61 рубль