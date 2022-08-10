Москва, , 08:10 — REGNUM Ситуация на внутреннем валютном рынке 9 августа не изменилась. На рынке сохраняется баланс покупателей и продавцов на уровне 60 рублей, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сила рубля в платежном балансе России. По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 1,00%, до 60,14 руб., евро/рубль — на 0,90%, до 61,64 руб., фунт/рубль — на 1,16%, до 73,88 руб.

На своем сайте ЦБ России опубликовал отчет по платежному балансу. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе–июле 2022 года составило $166,6 млрд, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($50,1 млрд).

Положительное сальдо платежного баланса сформировалось за счет как снижения обязательств перед нерезидентами, так и роста иностранных финансовых активов экономики.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые семь месяцев 2022 года увеличилось в 2,5 раза, до $192,4 млрд по сравнению с $75,8 млрд за аналогичный период 2021 года.

Смещение сальдо в положительную область вызвано значительным ростом стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта.

Сегодня, 10 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $96,01 за баррель. Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 59–61 руб. Рынки ждут отчёта по инфляции в США в среду.

Локальному валютному рынку не особо интересна американская статистика, но пока нет новостей по бюджетному правилу, участники рынка могут принимать во внимание внешние факторы. Отчёт по инфляции США может изменить настроения аппетита к риску и направление торгов доллара.

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