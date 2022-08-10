Донецк, 10 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Первый трибунал над украинскими боевиками в Донецкой Народной Республике состоится, скорее всего, в Мариуполе и будет организован до конца лета, сообщил 10 августа глава ДНР Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован», — сказал он журналистам.

Пушилин уточнил, что сроки определяются следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что подготовка к проведению международного трибунала в Мариуполе идёт по плану.

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