Донецк, , 15:20 — REGNUM Подготовка к проведению международного трибунала в Мариуполе идёт по плану. Об этом 8 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

В эфире телеканала «Россия 1» Пушилин заявил, что затягивать с международным трибуналом в республике не будут.

«Подготовка к трибуналу ведётся так, как мы об этом заявляли, как мы это планируем, — сказал глава ДНР. — Трибунал неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе».

По словам Пушилина, подготовка ведётся по всем направлениям — готовят как помещение для заседаний, так и доказательную базу против военных преступников. Кроме того, МИД работает над привлечением представителей мировой общественности.