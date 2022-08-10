Донецк, 10 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь подвергли обстрелам Кировский район Донецка, а также города Макеевка и Ясиноватая. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что в 08:55 (совпадает с мск) украинские нацисты обстреляли Макеевку, выпустив по ней пять снарядов калибра 155 мм.

Помимо этого, указывается, что в 09:00 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Макеевке, а в 09:20 и в 09:55 — восемь и шесть снарядов калибра 155 мм по Кировскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в ДНР за сутки погибли два человека.