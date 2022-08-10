Донецк, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека. Об этом 10 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц в Кировском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 20 мирных жителей получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Ленинский, Кировский и Киевский районы Донецка, а также Горловку, Михайловку и Макеевку.