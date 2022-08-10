Пекин, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Китай будет и дальше прилагать максимум усилий для мирного воссоединения с Тайванем. Однако если такой вариант не получится, то Пекин оставляет за собой право отвечать на провокации сторонников независимости острова и внешних сил и применить силу. Об этом говорится в «белой книге» «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», опубликованной 10 августа канцелярией по делам Тайваня при Госсовете КНР и пресс-канцелярией Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«Попытки добиться независимости Тайваня лишь подтолкнут остров в пучину катастрофы и нанесут серьёзный вред тайваньским соотечественникам. Для защиты общих интересов китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, мы должны решительно противостоять расколу и независимости Тайваня, а также способствовать мирному воссоединению родины», — указано в тексте документа.

Также отмечается, что Пекин готов «создать широкое пространство для мирного воссоединения», однако не оставит места «для любых форм сепаратисткой деятельности, нацеленной на «независимость Тайваня». При этом указывается, что «применение силы было бы последним средством в ситуации, когда нет другого выбора».

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Как сообщало ИА REGNUM, «белая книга» была выпущена, чтобы подтвердить тот факт, что Тайвань является частью Китая, продемонстрировать решимость Коммунистической партии Китая (КПК) и китайского народа и их приверженность национальному воссоединению, а также подчеркнуть позицию и политику КПК и китайского правительства в новую эпоху.