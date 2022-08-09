Пекин, , 13:11 — REGNUM Китай законно и оправданно проводит вблизи Тайваня военные учения. Так Пекин предостерегает провокаторов, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 9 августа на брифинге.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

Дипломат не ответил на вопрос о том, когда Пекин планирует прекратить учения. Он переадресовал вопрос «компетентным органам».

«Они являются предупреждением для провокаторов, а также законным шагом Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности», — сказал Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжила учения вокруг Тайваня. Манёвры с боевыми стрельбами организованы в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в первые дни августа.

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