Токио, , 08:40 — REGNUM В обновлённом правительстве Японии пост министра обороны займёт Ясукадзу Хамада. Ранее он уже руководил оборонным ведомством (с 2008 по 2009 годы). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Япония. Воин Иван Шилов © ИА REGNUM

Назначение 10 августа провёл глава правительства Японии Фумио Кисида. Своё решение он объяснил тем, что страна стремится укрепить свою обороноспособность.

Читайте также: Кисида провёл перестановки в правительстве и правящей партии Японии

Отмечается, на этом посту Хамада сменил Нобуо Киси, младшего брата бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был смертельно ранен во время предвыборной речи в июле. По данным агентства, возможной отставкой Киси стало его плохое состояние здоровья. Также Киси признавал, что получил поддержку на прошлых выборах от религиозной группы, от подозрений в связях с которой правительство Кисиды хотело бы максимально отстраниться.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в ходе экстренного заседания японского правительства все члены подали заявления об отставке. Премьер-министр страны Фумио Кисида принял их прошения.

В тот же день Кисида, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), назначил на пост главы политического совета ЛДП министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду. При этом бывшая глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити станет в обновлённом правительстве министром экономической безопасности.

Ранее по теме: Правительство Японии подало в отставку

В новом правительстве посты сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр по экономическому возрождению Дайсиро Ямагива.