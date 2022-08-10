Токио, 10 августа, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В обновлённом правительстве Японии пост министра обороны займёт Ясукадзу Хамада. Ранее он уже руководил оборонным ведомством (с 2008 по 2009 годы). Об этом сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Назначение 10 августа провёл глава правительства Японии Фумио Кисида. Своё решение он объяснил тем, что страна стремится укрепить свою обороноспособность.

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Отмечается, на этом посту Хамада сменил Нобуо Киси, младшего брата бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был смертельно ранен во время предвыборной речи в июле. По данным агентства, возможной отставкой Киси стало его плохое состояние здоровья. Также Киси признавал, что получил поддержку на прошлых выборах от религиозной группы, от подозрений в связях с которой правительство Кисиды хотело бы максимально отстраниться.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в ходе экстренного заседания японского правительства все члены подали заявления об отставке. Премьер-министр страны Фумио Кисида принял их прошения.

В тот же день Кисида, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), назначил на пост главы политического совета ЛДП министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду. При этом бывшая глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити станет в обновлённом правительстве министром экономической безопасности.

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В новом правительстве посты сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр по экономическому возрождению Дайсиро Ямагива.