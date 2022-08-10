Вашингтон, 10 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер назвал «друзей» российского президента Владимира Путина в Североатлантическом альянсе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщает американское издание Politico, дипломат указал конкретные имена западных лидеров. В частности, он отметил хорошие отношения Путина и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Также лидерами, кто выступает за дружеские отношения с президентом России, по словам постпреда, являются президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Основная критика Даалдера оказалась направлена в сторону турецкого лидера из-за закупки Анкарой российских систем С-400, трёхсторонней встречи в Тегеране и отказа от антироссийских санкций.