Форвард «Монако»: нам нужны новички

Монако, , 10:33 — REGNUM О необходимости приобретения футбольным клубом «Монако» новых футболистов во время зимнего трансферного окна рассказал колумбийский нападающий команды Радамель Фалькао. Его слова приводит 23 декабря агентство France Presse.

По словам Фалькао, он надеется на то, что клуб приобретет в январе новичков в свой состав потому что на данный момент команда играет резервным составом, который не справляется «с этим давлением».

«Нам требуются приобретения», — заключил колумбиец.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Монако» проиграло со счетом 0:2 клубу «Генгам» в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице.