В КНР рассказали о главном военном козыре Путина против США
Пекин, 10 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин показал Соединенным Штатам свой военный козырь, пишет китайское издание Baijiahao.
Обозреватели напомнили, что ракета «Циркон» является убийственным оружием ВС России, аналогов которому в мире нет. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая способна перехватить эту ракету.
Дальность полета этой ракеты составляет 1 тыс. км, и если Россия разместит в нейтральных водах в 400 км от США подлодки, оснащенные «Цирконом», то ракета за четыре минуты долетит до Вашингтона, пишет издание.
В Вашингтоне занервничали, когда Путин в ходе своего выступления в День ВМФ заявил, что «Цирконы» планируют поставлять в армию в ближайшие месяцы, заключили обозреватели.
Напомним, ранее журналист Дуглас Пейшент в статье для британской газеты Mirror отметил, что президент России Владимир Путин своим заявлением на параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооружённые силы РФ вызвал панику в Великобритании.
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