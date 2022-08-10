Пекин, 10 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин показал Соединенным Штатам свой военный козырь, пишет китайское издание Baijiahao.

K.sina.cn «Циркон»

«Россия показала «меч», и Путин напрямую «обнажил» свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», — отмечают авторы статьи.

Обозреватели напомнили, что ракета «Циркон» является убийственным оружием ВС России, аналогов которому в мире нет. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая способна перехватить эту ракету.

Дальность полета этой ракеты составляет 1 тыс. км, и если Россия разместит в нейтральных водах в 400 км от США подлодки, оснащенные «Цирконом», то ракета за четыре минуты долетит до Вашингтона, пишет издание.

В Вашингтоне занервничали, когда Путин в ходе своего выступления в День ВМФ заявил, что «Цирконы» планируют поставлять в армию в ближайшие месяцы, заключили обозреватели.

Напомним, ранее журналист Дуглас Пейшент в статье для британской газеты Mirror отметил, что президент России Владимир Путин своим заявлением на параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооружённые силы РФ вызвал панику в Великобритании.

Читайте также: Mirror: Путин фразой о «Цирконах» в День ВМФ вызвал панику в Великобритании