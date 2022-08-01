Лондон, , 08:32 — REGNUM Панику в Великобритании вызвал президент России Владимир Путин своим заявлением на параде в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооружённые силы РФ. Об этом 31 июля написал журналист Дуглас Пейшент в статье для британской газеты Mirror.

Паника Цитата из к/ф «Притяжение». реж Фёдор Бондарчук. 2017. Россия

По словам журналиста, российский лидер «выступил с пугающей угрозой», сообщив об оснащении ВМФ России новым видом вооружений, скорость которых превышает 10 тыс. км/ч, уточнив, что первым эти ракеты получит фрегат «Адмирал Горшков».

Также он уточнил, что российские корабли с ракетами «Циркон» могут стать для военных Британии серьёзной проблемой и напомнил, что это оружие движется со скоростью, которая в девять раз превышает скорость звука.

«За последний год Россия провела множество испытательных пусков «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок», — указал Пейшент, добавив, что российская ракета с такой скоростью может долететь до Лондона за пять минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля президент РФ Владимир Путин утвердил новый Корабельный устав Военно-Морского Флота (ВМФ) и новую Морскую доктрину России.