Москва, , 13:27 — REGNUM Доллар прибавил 0,3% по итогам торгов 8 августа, оставаясь в привычном диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 9 августа, пара доллар/рубль отступает уже более чем на 0,5%, двигаясь в направлении уровня 60 руб. после очередной неудачной попытки приблизиться к отметке 61 руб.

Котировки стабилизировались еще на прошлой неделе и демонстрируют скованные движения уже шестую сессию подряд.

Иными словами, рубль застрял в фазе консолидации, выход из которой может оказаться достаточно резким, и чем дольше пара находится в канале 60-61 руб., тем выше вероятность последующего всплеска волатильности.

В рамках базового сценария по-прежнему рассматривается снижение курса российской валюты.

В пользу такого варианта развития событий говорят и сокращение темпов роста экспорта, и перспектива восстановления импорта, и ожидание возобновления бюджетного правила. Техническая картина тоже показывает, что путь наименьшего сопротивления для пары пролегает на север.

На данном этапе главное для доллара — отвоевать уровень 61 руб., за которым последует промежуточный барьер в виде максимума прошлой недели в районе 62,65 руб.

Реализация этих целей отправит USD к отметке 65 руб., после которой откроется путь к среднесрочной цели 70 рублей», — считает эксперт.

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