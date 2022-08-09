Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Наступление на Херсон, о которой так рьяно заявляли власти Украины, заранее проиграно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 9 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«Атака на Херсон в информационном плане уже проиграна. Потому что сегодня идёт наступление ВС РФ на Николаев. И любые заявления, будь они от [советника главы офиса украинского президента Алексея] Арестовича, либо от самого [президента Украины Владимира] Зеленского, являются абсолютным блефом. И он необходим лишь для Запада, которому ранее руководство Украины обещало то самое контрнаступление. Это ложь даже для внутреннего пользования. Никто из солдат ВСУ не верит этим словам и заявлениям, как и самому руководству Украины», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Ранее Киев анонсировал «херсонское контрнаступление». Украинские власти неоднократно заявляли о «стягивании военной техники и подготовке плацдарма к контрнаступлению» на территории, освобождённые российской армией. 9 августа советник Зеленского Михаил Подоляк сказал, что обещание контрнаступления было «частью информационно-психологической операции».

Напомним, что российские военные установили полный контроль над Херсонской областью 15 марта. Затем здесь была создана временная гражданская администрация.

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