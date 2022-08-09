Симферополь, , 16:24 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов отправился на место происшествия в посёлок Новофёдорова Сакского района, где на военном аэродроме произошла серия взрывов. Об этом сам Аксёнов сообщил в социальных сетях.

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«Обстоятельства выясняются», — уточнил Аксёнов.

Ранее советник Аксёнова Олег Крючков сообщил, что серия взрывов произошла на военном аэродроме рядом с поселком Новофёдоровка.