Париж, 9 августа, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Пожар охватил не менее 700 гектаров леса во Франции, сообщает Le Monde.

Dave Hogg Пожар

Более трех тысяч человек, жители деревень в Авероне и отдыхающие, были эвакуированы из-за пожара. Огонь, раздуваемый ветром и засухой, больше не распространяется. Более шестисот пожарных из нескольких департаментов Франции мобилизованы для тушения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на окраине Лозера и Аверона во Франции поглотил 700 гектаров леса.

Читайте также: Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали 1200 человек