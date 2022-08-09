Париж, 9 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Пожар на окраине Лозера и Аверона во Франции «поглотил» не менее 700 гектаров леса, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Пожар привел к эвакуации около 1200 человек. Эвакуация граждан проходила всю ночь. Более 600 пожарных из нескольких департаментов Франции были задействованы для тушения пожара.

По данным европейской информационной системы лесных пожаров, которая ведет статистику с 2006 года, с начала года уже выгорело более 47 000 га лесов. Во Франции в июле было зафиксировано рекордное количество сгоревших площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции Météo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности в Ло и Гаронне и Жиронде из-за сильной жары.