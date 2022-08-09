Москва, 9 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. В начале недели цены на нефть попытались развить отскок от минимумов февраля, прибавив почти 2% по итогам торгов 8 августа, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

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«Сегодня, 9 августа, в начале торгов нефть марки Brent попыталась прорваться к отметке $97 за баррель, но встретила сопротивление и откатилась. Текущая динамика указывает на стремление фьючерсов стряхнуть с себя понижательное давление, но пока эти попытки не внушают доверия.

Настроения на мировых финансовых площадках выглядят нейтрально, не подавая внятных сигналов рынку черного золота, который остался наедине со своим балансом спроса и предложения.

Сдерживающим фактором для покупателей служат разговоры о возможном заключении ядерной сделки между США и Ираном, но пока трейдеры не придают большого значения этим спекуляциям, поскольку ранее подписание соглашения неоднократно срывалось.

Волнения по поводу ослабления мирового спроса на фоне замедления мировой экономики сохраняются, но несколько утихли, особенно после выхода неожиданно сильного отчета по занятости в США, который ослабил страхи по поводу рецессии.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, будет оставаться под отметкой $100 долларов, причем нельзя исключать реализации новых медвежьих рисков, которые могут отправить фьючерсы к новым многомесячным минимумам.

Сломить нынешний скептичный настрой покупателей сможет лишь существенное отступление рецессионных рисков», — считает эксперт.

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