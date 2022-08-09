Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 8 августа завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,03%, до $96,33, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти ptra

Рынок остается под давлением на фоне опасений охлаждения спроса на нефть из-за замедления мировой экономики и укрепления доллара. Цена отскочила от $93.

Скорее всего, она останется торговаться около $96-97, пока Штаты не опубликуют инфляционный отчет за июль, которые могут изменить ожидания дальнейших действий ФРС США.

С другой стороны, поддержку рынку оказывают опасения дефицита на рынке из-за санкций на российскую нефть. Это позволяет цене оставаться в пятимесячном диапазоне $94-125.

Сегодня, 9 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется $96,43 за баррель. Покупатели пытаются вернуть курс к уровню $100.

Если построить регрессионный канал от максимума $133,10, то равновесная цена находится на отметке $107,29. Текущая цена торгуется у трендовой линии на внутридневных графиках.

Если в Европе покупатели смогут пройти ее, то к вечеру можно ожидать восстановления до $98. При неудачном пробое ожидаем коррекции до $94.

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