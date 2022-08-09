Сеул, 9 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил полуподвальный дом, где в результате сильных дождей погибла семья из трех человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Известно, что глава государства посетил место происшествие после экстренного заседания правительства.

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По данным полиции Сеула, в полуподвальном доме были найдены тела женщины с отклонением в развитии в возрасте старше 40 лет, её младшая сестра и племянница.

Юн Сок Ёль встретился с населением и пообещал сделать все возможное, чтобы помощь людям вернуться к нормальному образу жизни.

Глава государства также поручил МВД и местным органам власти провести проверку безопасности мест проживания пожилых людей и инвалидов, разработать меры поддержки пострадавших, а также призвал министра окружающей среды разработать систему мониторинга уровня воды в реках и провести работы, включая строительство сточных колодцев, для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, что ранее на Южную Корею обрушились сильнейшие за последние 80 лет ливни. В результате стихийных бедствий в республике погибли восемь человек. Ещё честь человек числятся пропавшими без вести.