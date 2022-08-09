Сеул, 9 августа 2022, 09:29 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству приложить все усилия для того, чтобы свести к минимуму ущерб от ливней, обрушившихся на центральные районы страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.
Данное заявление глава государства сделал 9 августа в ходе экстренного заседания.
«Министерство внутренних дел прилагает все усилия, чтобы свести ущерб к минимум, но, поскольку проливные дожди будут продолжаться ещё несколько дней, необходимо сохранять бдительность», — заявил Юн Сок Ёль.
Южнокорейский лидер призвал установить ограничения на въезд в районы, подверженные оползням и наводнениям.
Признав, что стихийные бедствия неизбежны, глава государства призвал не допустить жертв в результате человеческих ошибок.
«Как только проливные дожди прекратятся, мы должны оценить степень ущерба и незамедлительно начать восстановительные работы», — добавил Юн Сок Ёль.
Президент подчеркнул, что рекордное количество осадков может быть связано с изменением климата.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Южную Корею обрушились сильнейшие за последние 80 лет ливни. В результате стихийных бедствий в республике погибли семеро человек, еще девять получили различные травмы. Также шестеро числятся пропавшими без вести.
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