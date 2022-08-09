* запрещённая в России организация

Исламабад, 9 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Автомобиль, в котором находились высокопоставленные командиры «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе Омар Халид Хорасани, подорвался на мине на востоке Афганистана. Эту информацию , ранее распространённую афганскими информагентствами, подтвердили пакистанские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Express Tribune процитировала представителя афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сообщил, что Халид Хорасани был убит в уезде Бармал провинции Пактика.

Омар Халид Хорасани был одним из высших командиров «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который действовал под псевдонимами «Абдул Вали Моманд», «муфтий Хасан» и «Хафиз Даулат Хан».

После прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командиры «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не впервые гибнут в Афганистане.

В марте 2022 года в Кандагаре неизвестными был убит разыскиваемый силовиками Пакистана командир «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Вахаб Ларк. Пакистанские СМИ писали, что он был причастен к планированию кровавых терактов в разных районах Пакистана.