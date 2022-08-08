* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:37 — REGNUM В афганской провинции Пактика в результате взрыва мины погибли три командира «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв (сс) Will Russell

Согласно источникам, машина, в которой находились командиры террористической группировки, подорвалась на мине в уезде Бармал этой провинции. Источники идентифицировали этих командиров боевиков как Омара Халида Хорасани, Хафиза Даулат Хана и муллу Хасана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали это сообщение.

Судя по всему, после провала переговоров в Кабуле разведки Пакистана с руководством «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при посредничестве пакистанских улемов, начались операции против этой террористической группировки в Афганистане.