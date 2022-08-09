Москва, 9 августа, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В России отмечается активный приём на работу IT-специалистов. Число вакансий в IT-сфере в июне 2022 года выросло на 31% по сравнению с июнем. Такие данные 9 августа исследования сервиса «Зарплата. ру» приводит РИА Новости.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

В исследовании говорится, что положительный тренд в этой сфере будет развиваться. Увеличение доли рынка отечественными IT-компаниями требует притока новых кадров.

При этом отмечается, что весной 2022 года наблюдался спад найма на работу IT-специалистов. По мнению экспертов, наибольшее снижение числа новых резюме соискателей произошло за счёт молодёжи — число резюме в июне уменьшилось на 27%.

ИА REGNUM сообщало, российская IТ-отрасль держится достойно: в ней нет сокращений и замораживания найма, а текущая ситуация делает отрасль сильнее.

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