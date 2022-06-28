28 июня 2022 | Время чтения 10 мин

Российская IТ-отрасль держится достойно: в ней нет сокращений и замораживания найма, а текущая ситуация делает отрасль сильнее — если кто-то уходит с рынка, его место сразу же занимают другие.

Галина Смирнова, , 21:00 — REGNUM О необходимости серьезно пересмотреть стандарты подготовки специалистов в сфере IT в России в интервью «Парламентской газете» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, важно повышать практикоориентированность подготовки, а также проводить жесткий отбор специалистов.

Информационные технологии Иван Шилов, ИА REGNUM

Антон Горелкин Государственная дума

«Чтобы бумаги о повышении квалификации или иной подготовке получали не все подряд, а только те, кто этого реально заслуживает», — подчеркнул зампред.

Причем речь, по его мнению, должна идти о разных видах подготовки — высшем образовании, переподготовке, повышении квалификации и так далее.

«Нужно уходить от формального подхода, — сказал парламентарий. — Соответствующая политическая воля есть у Минцифры».

В России уже много талантливых IT-специалистов, причем отечественные компетенции в этой сфере, сказал Горелкин, неоспоримы, в том числе в стране сильная математическая школа. Кроме того, если раньше — в конце девяностых и начале двухтысячных годов — специалисты массово уезжали за границу, то сейчас тенденция изменилась. Наш рынок, по словам парламентария, «может предложить интересные проекты» и «государство готово вкладывать в индустрию огромные деньги, есть крупные национальные игроки».

Государство, отметим, судя по расширяющимся мерам поддержки IT-отрасли и в частности IT-специалистов, готово привлечь к работе целую, так сказать «армию» таковых. В связи с чем, действительно, возникает вопрос: «кто есть IT-специалист, способный вывести страну на новый технологический уровень, какими навыками он должен обладать», так как наряду с отсрочкой от срочной службы в российской армии, предоставляемой специалистам-гражданам страны, к работе в России могут привлекаться иностранные специалисты (к слову, таковые и так работали в стране, да и конкуренция среди «IT-мозгов», вероятно, должна пойти на пользу) — им будет предоставляться возможность получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке. Речь идет, напомним, о работе в компаниях, имеющих государственную аккредитацию, которую выдает Минцифры.

Помимо прочего для IT-специалистов предусмотрена возможность получить льготную ипотеку. Но, как пояснили представители московского отделения Ассоциации юристов России и Moscow Digital School, о чем сообщала на днях «Российская газета», воспользоваться льготной ипотекой могут не только непосредственно IT-специалисты, а в целом сотрудники IT-компаний. Правда, как и в случае с ВНЖ, льготная ипотечная программа распространяется на сотрудников тех компаний, которые аккредитованы в Минцифры. Кроме того, такие сотрудники должны быть гражданами России, как и их ипотечные созаёмщики.

Специалист ИТ Health.mil

«Верно то, что право на получение льготной ипотеки имеют сотрудники IT-компании. При этом существуют определенные требования к работодателю — IT-компании, сотрудником которой является заемщик, и самому заемщику, — цитирует «Российская газета» представителя Moscow Digital School Ирину Абдееву. — Надо подчеркнуть, что требований к должности сотрудника такой IT-компании не предъявляется. Это означает, что любой сотрудник (юрист, бухгалтер, маркетолог и т.д.), а не только специалист в области информационных технологий, потенциально может получить льготную ипотеку. Конечно — при соблюдении иных критериев».

К иным критериям относится, в том числе то, что аккредитованная компания должна иметь право на получение налоговых льгот, для чего в отчетном налоговом периоде она должна получать не менее 90% так называемого IT-дохода, полученного от: продаж, лицензирования ПО собственной разработки, выполнения работ по разработке, адаптации, модификации ПО или установки, тестирования или сопровождения ПО, которое было ранее разработано компанией, адаптировано или модифицировано. Сам заемщик-сотрудник соответствующей критериям аккредитованной компании, помимо российского гражданства, должен также соответствовать возрастным критериям (старше 22 и моложе 45 лет) и получать заработную плату за три месяца более 150 тысяч в случае работы в регионе с численностью населения более миллиона человек и 100 тысяч в случае работы в субъекте РФ с численностью населения меньше миллиона.

Льготная ставка по ипотеке, как отметила юрист Кристина Мкртчян, может быть пересмотрена в случае, если в течение трех месяцев после ухода с прежнего места работы сотрудник аккредитованной компании так и не устроился в аналогичную компанию. Тогда льготная ставка с 5% может увеличиться до уровня ключевой ставки на дату оформления кредитного договора (+ 2,5–4,5% к ней). Ипотека дается на квартиру только в новостройке, а также на строительство индивидуального жилого дома по договору подряда или индивидуальные жилые дома от застройщика. Воспользоваться льготной программой одному заемщику можно только один раз. Действует программа до 31 декабря 2024 года. По прогнозам Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, до окончания действия программы планируется выдать около 50 тысяч кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей.

Напомним, как сообщало на днях информагентство ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Минцифры РФ, в вузах запланировано около 90 тыс. бюджетных мест для обучения IT-специалистов по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики», но фактически поступивших в этом году, как считают в ведомстве, будет больше: «во время приемной кампании вузы могут самостоятельно распределить бюджетные места по востребованным специальностям. Например, в прошлом году при плановом показателе 80 тыс. бюджетных мест на IT-специальности поступили 113,8 тыс. человек». Самыми популярными направлениями у абитуриентов в прошлом году стали бизнес-информатика, информационная безопасность, конструирование и технология электронных средств, фундаментальная информатика и информационные технологии, и компьютерная безопасность.

Несмотря на ежегодное увеличение количества бюджетных мест в ведущих российских вузах, эксперты отмечают острую нехватку высококвалифицированных специалистов в IT-отрасли, отмечал в конце апреля этого года в своей авторской колонке для портала национальныепроекты. рф ректор Университета Иннополис Александр Тормасов. Дефицит IT-специалистов в нашей стране, по разным оценкам, как говорил ректор, составляет около одного миллиона человек.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«В 2020 году на базе Университета Иннополис был создан Опорный образовательный центр, в рамках которого преподаватели проходят повышение квалификации в IT-области — с прицелом на цифровую экономику. На базе Опорного образовательного центра сформирован консорциум учебных заведений, куда входит порядка 680 образовательных организаций высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. По нашим совместным подсчетам стало понятно, что в прошлом году, например, было выпущено 62 тысячи IT-специалистов. При том, что России сейчас требуется более миллиона таких профессионалов», — подчеркивал Тормасов, добавляя, что проект «Цифровые профессии» — один из вариантов решения данной проблемы.

При поддержке государства, по его словам, получается в максимально сжатые сроки подготовить новые кадры или дать новую специальность тем, кто готов развивать отечественную экономику. В 2022 году проект ориентирован, в первую очередь, на социально незащищенные слои населения, включая инвалидов и безработных граждан, состоящих на учебе в центре занятости. То есть, они смогут бесплатно обучиться IT-специальностям. В 2019 году представители ведущих российских вузов отмечали беспрецедентное количество поданных заявлений на узкие и смежные с ними специальности: прикладная математика, информатика, робототехника и другие. Ежегодно от 40 до 60 человек (не только граждане России) претендуют на одно учебное место.

«У нас есть абстрактное понимание, какие профессиональные качества хотелось бы видеть у выпускника. Идеальных кандидатов среди тех, кто только начал свой путь в IT, конечно, не бывает. Однако мы поощряем ребят, которые успешно прошли вступительные испытания. Например, они могут не только учиться на бюджете, но и получать дополнительную стипендию, которая зависит от успеваемости и прочих показателей», — говорил ректор Университета Иннополис.

По словам Тормасова, неотъемлемой частью учебного процесса являются стажировки. Формальный подход к процессу при этом исключен: есть специальная платформа, где обучающийся вместе с профессором, который его курирует, выбирает интересную для него стажировку. Такой подход, по мнению ректора, обеспечивает полную интеграцию студента в рабочий процесс и повышает его конкурентоспособность.

Тем временем в Россию потянулись уехавшие прежде (в начале спецоперации) IT специалисты. О таком тренде сообщило на днях издание Лента ру. Как сказал изданию директор Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко, «многие уезжали без особого плана и даже не увольнялись из российских компаний, продолжая работать дистанционно». А сейчас, по его словам, наблюдается обратный процесс: «взвесив все риски проживания за границей и преференции, которые их ждут в нашей стране, айтишники стали возвращаться». Президент РУССОФТ Валентин Макаров, например, как сказал эксперт, «прогнозирует возвращение половины уехавших».

«Надо понимать, что сегодня Россия создает для этих людей максимально комфортные условия для проживания, саморазвития, обучения, создания семьи, получения не только ипотеки, но и других бонусов. Идет грантовая поддержка и от регионов. Все это выглядит более привлекательно, чем переезд на ПМЖ в страны, которые, мягко говоря, неохотно, принимают россиян. У наших соотечественников с высокой вероятностью возникнут проблемы в карьерном росте. Даже если ты востребованный специалист, ты никогда не станешь начальником подразделения, потому что у тебя когда-то был российский паспорт, и ты родился в России», — отметил в свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Российские IТ-специалисты по-прежнему пользуются авторитетом в мире, сказал Глущенко, «но на фоне беспрецедентной русофобии, захлестнувшей Европу и не только ее, зарубежный работодатель крепко задумается, прежде чем нанять выходца из России: не вызовет ли это недовольство у инвесторов, сможет ли он безболезненно интегрироваться в международную команду и не расстроить налаженные бизнес-процессы?». При этом российская IТ-отрасль, по его словам, держится достойно: в ней нет сокращений и замораживания найма, а текущая ситуация делает отрасль сильнее — «если кто-то уходит с рынка, его место сразу же занимают другие». Уход с рынка зарубежных компаний позволяет отечественным разработчикам «расправить плечи», отметил Глущенко. Сейчас они могут полностью реализовать свой потенциал и воплотить в жизнь давно вынашиваемые прорывные проекты. В 2022 году Минцифры, напомнил эксперт, планирует в несколько раз увеличить объем грантов, которые будут выделяться по линии министерства в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Между тем, как сообщил сегодня РБК со ссылкой на данные Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов, в апреле должны были уехать еще 70-100 тысяч человек. Третий, майский опрос показал, что число айтишников, которые задумываются о релокации, по сравнению с апрелем, не изменилось — и в апреле, и в мае, таковых оказалось 24%. Вместе с тем, увеличилось число тех, кто уже уехал — с 2,9% в апреле до 4,4% в мае. Во всех трех опросах принимало участие 697 IT специалистов этой сферы, то есть — меньше тысячи специалистов, рассказавших об отъезде или таковых планах десятков тысяч других специалистов. При этом многие специалисты, покинувшие страну, как говорится в публикации, продолжают работать на прежних работодателей.

«Реальные цифры потребности специалистов в стране в области цифровых технологий, сегодняшние потребности оцениваются в 1,5−2 миллиона человек», — цитировал ИА REGNUM 6 февраля 2020 года слова главы Сбербанка Германа Грефа, участвовавшего тогда в церемонии открытия в Казани «Школы 21».

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом, как отмечал на тот момент Греф, квалификационным требованиям соответствуют порядка 300 тысяч человек. По его словам, имеется «огромный гэп между запросом рынка и тем, что производит наша образовательная система», тогда как цифровизация сейчас лежит в основе практически любой программы и любого национального проекта.