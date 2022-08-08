Рига, , 17:43 — REGNUM Потребительские цены в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года выросли в Латвии на 21,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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В пресс-сообщении ведомства указывается, что наибольшее влияние на изменение цен оказал резкий рост цен на товары и услуги, связанные с жильем — на 50,7%, на продукты питания и безалкогольные напитки — на 24,3%, а также на товары и услуги, связанные с транспортом.

Наиболее значительный рост цен в течение года был на природный газ, твердое топливо, электроэнергию и тепловую энергию. Подорожали вывоз мусора, аренда жилья, водоснабжение, канализация, услуги по содержанию и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья.

Наиболее существенное влияние на рост цен в группе продуктов питания и безалкогольных напитков оказало подорожание сыра и творога (на 33,7%), молочных продуктов (на 39,3%), молока (на 36,6%) и йогурта (на 29,9%). Подорожали хлеб (на 28,3%), кондитерские изделия (на 20,6%), мука и крупы (на 56,8%), макаронные изделия (на 35,5%), рис (на 30,9%).

За год выросли цены на кофе (на 32,2%), мороженое (на 32,1%), сливочное масло (на 36,1%), растительное масло (на 47,5%), шоколад (на 24,4%), яйца (на 20,4%), сахар (на 36,7%). Свежая и охлажденная рыба стала за год дороже на 34,7%, соль и специи на 29,6%, готовые продукты на 25,9%, маргарин на 34,8%, оливковое масло на 20,2%, мороженая рыба на 22,5%.

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 6%.