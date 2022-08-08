Москва, 8 августа, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Тема задолженностей граждан России и предприятий по услугам ЖКХ остается токсичной для страны уже 30 лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Из года в год на фоне слабого рубля и видимой инфляции услуги ЖКХ продолжают расти и, честно говоря, доходы граждан не поспевают за новыми расценками.

Стоит отметить, что владельцы небольшой квартиры в крупом российском городе в среднем оплачивает от 5 тыс. до 8 тыс. рублей в месяц. Сумма немаленькая, и можно сколько угодно обвинять инфляцию в росте тарифов ЖКХ.

Решение есть на поверхности. Необходимо активно внедрять программы кешбека добросовестным плательщикам, наиболее ответственные категории с высокой финансовой дисциплиной поощрять скидками.

При бездействии объем задолженностей будет расти на 10-15% в год, и есть существенные риски, что данный сегмент могут отдать на откуп коллекторам.

Реализация негативного сценария может привести к росту социальной напряженности, а этого очень хотелось бы избежать», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за год долги граждан России за ЖКУ выросли на 7,6% (или 56,6 млрд рублей), достигнув 804,5 млрд рублей.

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