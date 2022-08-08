Москва, , 06:37 — REGNUM За год долги граждан России за ЖКУ выросли на 7,6% (или 56,6 млрд рублей), достигнув 804,5 млрд рублей. Таковы данные Росстата за первый квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оплата услуг ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) выросли на 11%, перед управляющими компаниями (УК) — на 3%, уточняют «Известия».

По информации статистиков, в 2021 году было зафиксировано уменьшение задолженности граждан перед УК примерно на 6% по сравнению с 2020 годом. В текущем году рост долгов снова набрал обороты.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность населения Татарии за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2022 года составляла почти 8 млрд рублей.

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