Москва, 8 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Совфеде настаивают на признании режима президента Украины Владимира Зеленского террористической организацией в том числе в связи с обстрелом ВСУ Запорожской АЭС.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Режим Зеленского должен быть признан террористической организацией. Хунта в Киеве занялась ядерным терроризмом», — рассуждает сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Минобороны России рассказали, что подразделения 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, находящийся на противоположном берегу Каховского водохранилища, обстреляли Запорожскую АЭС.

Россия в соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расценивает как ядерный терроризм.