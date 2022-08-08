Москва, 8 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Обстрел украинскими боевиками Запорожской АЭС является актом ядерного терроризма, заявил 8 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Запорожская АЭС

«Седьмого августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях», — заявил Конашенков.

Он напомнил, что 7 августа около 12:40 мск украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, был осуществлен обстрел Запорожской АЭС.

В результате была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

На АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии. Прибывшие пожарные ликвидировали задымление.

Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования ведут обстрелы территории Запорожской АЭС из находящихся под контролем киевского режима городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области.

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