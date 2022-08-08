Энергодар, Украина, , 13:13 — REGNUM Вооружённые украинские формирования ведут обстрелы территории Запорожской АЭС из находящихся под контролем киевского режима городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области. Об этом 8 августа рассказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Запорожская АЭС Ralf1969

Как уточнил Балицкий, Запорожская АЭС и город Энергодар практически со всех сторон окружены Каховским водохранилищем и потому в этом месте очень просто определить, откуда летят запущенные в этом направлении ракеты.

«Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя (города в Днепропетровской области), которые находятся под контролем ВСУ», — сказал он.

При этом глава администрации Запорожской области подчеркнул, что интенсивность обстрелов АЭС и гражданской инфраструктуры со стороны киевских боевиков всё время увеличивается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС чрезвычайно опасны, и европейские политики должны повлиять на Украину в связи с этим.