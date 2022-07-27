Москва, 27 июля 2022, 20:41 — REGNUM Запад не планирует оставлять Украине её теперешние территории. Это видно из карты, которую опубликовал 27 июля зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Западная» карта Украины
«Западная» карта Украины
Рис. 2

«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Владимира Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», — пишет Медведев.

«Карта Зеленского»
«Карта Зеленского»
Рис. 1

Медведев добавил, что, в отличие от Зеленского, западные аналитики видят карту Украины совсем иной

«Западная» карта Украины
«Западная» карта Украины
Рис. 2

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