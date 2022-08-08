Москва, 8 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В России сотрудники лесопожарных служб борются с лесными возгораниями на площади 184,5 тыс. га. За последние сутки территория, охваченная огнём, выросла почти на 6 тысяч га. Об этом 8 августа сообщали в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

tpsdave Лесной пожар

Читайте также: За сутки 36 лесных пожаров потушено в России

«На 00:00 мск 8 августа 2022 года на территории Российской Федерации действовало 148 лесных пожаров на площади 184 523 га, по которым проводились работы по активному тушению», — уточнили в ведомстве.

Больше всего лесов горят в Ханты-Мансийском автономном округе (почти 82 тыс. га), в Якутии (70 523 га) и в Магаданской области — 15 075 га.

К ликвидации возгораний привлечены более 4,2 тыс. человек, 290 единиц техники, 28 воздушных судов.

Ранее по теме: Площадь лесных пожаров в России за сутки возросла до 178 тыс. гектаров

В Авиалесоохране добавили, что за прошедшие сутки в России ликвидировано 43 лесных пожара на площади 5929 га.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 августа, в России продолжали действовать 129 лесных пожаров на площади 178,5 гектаров.