Москва, , 08:27 — REGNUM В России за прошедшие сутки пожарным удалось ликвидировать 36 очагов возгораний в лесах. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар bertknot

«За прошедшие сутки, 4 августа, в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 7090 га», — уточнили в ведомстве.

При этом по стоянию на 5 августа на территории РФ действовало 130 лесных пожаров на площади 126 400 га. В борьбе с огнём задействованы почти 4 тысячи человек, 329 единицы техники и 37 самолётов и вертолётов.

Самые большие лесные площади, охваченные огнём, — в Якутии. Там горит 51 463 га лесных насаждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 4 августа, на территории и России действовало 116 лесных пожаров на площади 102 088 га. За прошедшие сутки пожарным удалось ликвидировать 39 лесных пожаров на площади 6 068 га в 18 регионах страны. В частности, во Владимирской, Вологодской, Московской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Иркутской областях, Пермском и Красноярском краях, в Туве, Якутии и Карелии. На тушении были задействованы более 3,8 тыс. человек, 284 единицы техники, почти четыре десятка воздушных судов.

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