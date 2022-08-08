Москва, , 08:14 — REGNUM В последний день недели 5 августа рубль показал небольшие разнонаправленные колебания к иностранным валютам, не обращая внимания на отчет по рынку труда в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Торги в паре доллар/рубль проходили спокойно в диапазоне 60,00–61,00 руб. Данные Non-Farm Payrolls за июль превзошли ожидания рынка, в результате доллар подорожал к большинству мировых валют.

После публикации данных индекс доллара восстановился до 106,81 пунктов. В связи с этим ослабление рубля к доллару была больше, чем к другим иностранным валютам.

По итогам дня рубль сдал позиции доллару и евро, немного укрепившись к британцу. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 60,58 руб., евро/рубль — на 0,07%, до 61,54 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,16%, до 74,88 руб.

Согласно данным минтруда США, в июле количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 528 тыс. против прогноза 250 тыс. и 372 тыс. в июне (пересмотрено с 398 тыс.).

Безработица сократилась до 3,5% с 3,6%, тогда как экономистами не ожидалось изменение показателя. Отчет указывает, что на следующем заседании ФРС США продолжит повышать ставку с шагом 75 базовых пункта.

Минфин РФ продолжает оптимизировать параметры бюджетного правила под новые рыночные условия. До конца параметры еще не согласованы.

На этом фоне пара доллар/рубль остается торговаться в ограниченном диапазоне около 60 руб. Давление на нацвалюту исходит от нефтяного рынка, поскольку цена на Brent опустилась ниже $100 за баррель.

В целом внешний фон для нацвалюты не изменился, а значит продолжит в ближайшее время торговаться около 60 руб.

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