Москва, , 13:08 — REGNUM Доллар попытался прорваться к отметке 61 руб., но был остановлен продавцами и в итоге подешевел в пределах 0,4% по итогам сессии 4 августа, заявил корреспонденту сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Ilya

«Сегодня, 5 августа, медвежий уклон сохраняется, но потери носят символический характер в условиях пониженной волатильности.

Пара доллар/рубль продолжает топтаться в тесном диапазоне после неудачной попытки прорыва зоны 62,65 руб. в начале недели.

Котировки снова расположились вблизи психологического уровня 60 руб., в условиях невысокой торговой активности, которая отчасти обусловлена ожиданием ключевого отчета по занятости в США, который выйдет позднее сегодня.

Если статистика не разочарует, подтвердив устойчивость американского рынка труда, ожидания по ставкам ФРС США снова возрастут, а доллар сможет укрепить позиции по всему спектру рынка.

Однако учитывая апатичность рубля к внешним факторам, релиз окажет опосредованное влияние на российскую валюту, хотя до конца дня и торговой недели может помочь USD защитить поддержку 60 руб.

На данном этапе «россиянин» продолжает демонстрировать стойкость, однако по мере постепенного восстановления импорта и замедления экспорта в сочетании со снижением ставки ЦБ РФ рублю будет все сложнее удерживаться на высоких позициях», — пояснил эксперт.

Читайте также: Курс рубля держится на уровне 60 за доллар