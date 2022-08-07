Вашингтон, 8 августа, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может остановить президента Украины Владимира Зеленского всего одним звонком. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

President.gov.ua Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский

«Это может завершиться сегодня же, если президент Байден возьмёт трубку и позвонит Зеленскому», — отметил Риттер.

Как сообщает RT, по его словам, важный рычаг давления на Киев — это угроза прекращения поставок оружия. Байден может пригрозить отказом помогать Украине и тем самым оказать влияние на Зеленского.

Добавим, Риттер назвал обстрел Украиной Запорожской АЭС опасным и неоправданным решением.

Как сообщало ИА REGNUM, Скотт Риттер заявил, что Зеленского, чья политическая карьера завершается, может ожидать трагический конец.

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