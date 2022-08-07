Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Украинского лидера Владимира Зеленского, чья политическая карьера завершается, может ожидать трагический конец. Об этом 6 августа заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Он будет вынужден либо покинуть Украину, <…> либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — сказал он.

Также бывший американский разведчик уточнил, что за гибель десятков тысяч мирных украинских граждан несёт ответственность именно Зеленский.

При этом Риттер добавил, что лидеры стран Запада перестают верить в созданный образ украинского лидера и потому всё более часто отказывают киевскому режиму в оказании помощи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в статье американское издание Grayzone сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский освобождает осуждённых насильников детей, мучителей, чтобы усилить истощенных военных.