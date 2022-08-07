Донецк, 7 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Макеевке ракеты из «Урагана». Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dmitry A. Mottl РСЗО «Ураган»

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:25 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащенные противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», — отмечается в сообщении.

В то же время по Кировскому району Донецка снова прилетают натовские снаряды.