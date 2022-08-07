Москва, 7 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Авиация России уничтожила в ДНР около 200 военных Украины. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

Минобороны России Штурмовики Су-25 ВКС России

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«В результате удара ВКСРФ по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельхозпредприятия в городе АртемовскДНР уничтожено до 130 военнослужащих и 8 единиц автомобильной и бронетанковой техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в н. п. Дзержинск ДНР уничтожено до 70 военнослужащих, 3 самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и 4 единицы автотехники.