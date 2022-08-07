Москва, 7 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Киевский режим из-за высоких потерь в рядах ВСУ вынужден восполнять их недообученными мобилизованными и ранеными. Об этом 7 августа сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Из-за высоких потерь режим Владимира Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава ВСУ в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения курса реабилитации после ранений.