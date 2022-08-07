Донецк, 7 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 7 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами.