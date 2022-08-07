Москва, , 07:41 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) настаивает на выведении проверок аттракционов из-под моратория на внеплановые проверки для бизнеса.

Боррис Чернышов Ldpr.ru

«Проверки технического состояния таких конструкций, особенно той части площадки, на которой расположен или перемещается пассажир, должны стать внеплановыми для соответствующих ревизионных органов», — отметил Чернышов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орле 17-летняя девушка получила тяжелую травму головы после того, как вылетела из кресла на аттракционе «Орбита». Врачам спасти девушку не удалось.

На фоне санкций для поддержки бизнеса было принято решение о моратории на внеплановые проверки бизнеса. Вместе с тем в Госдуме уже начали обращаться в правительство с просьбой вернуть их. Так, предлагалось вывести из-под действия моратория на проверки бизнеса контрольно-надзорную деятельность в сфере персональных данных.

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