Москва, 7 августа 2022, 07:41 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) настаивает на выведении проверок аттракционов из-под моратория на внеплановые проверки для бизнеса.
«Проверки технического состояния таких конструкций, особенно той части площадки, на которой расположен или перемещается пассажир, должны стать внеплановыми для соответствующих ревизионных органов», — отметил Чернышов в телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Орле 17-летняя девушка получила тяжелую травму головы после того, как вылетела из кресла на аттракционе «Орбита». Врачам спасти девушку не удалось.
На фоне санкций для поддержки бизнеса было принято решение о моратории на внеплановые проверки бизнеса. Вместе с тем в Госдуме уже начали обращаться в правительство с просьбой вернуть их. Так, предлагалось вывести из-под действия моратория на проверки бизнеса контрольно-надзорную деятельность в сфере персональных данных.
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