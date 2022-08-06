Анкара, 6 августа, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Ведущие страны мира заинтересованы в сотрудничестве с Анкарой в сфере беспилотников, заявил 6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в пригороде Стамбула.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

Он отметил, что накануне беседовал с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, а ещё ранее — в Тегеране. При этом подробностей о беседах не привёл.

«В мире есть суперсилы, которые хотят войти с совместными инвестициями с нами в этой области», — сказал турецкий лидер на церемонии, которую транслировал телеканал TRT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тему сотрудничества в сфере производства и поставок беспилотников Путин и Эрдоган в Сочи не обсуждали.

Читайте также: Эрдоган заявил, что предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции