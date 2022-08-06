Анкара, , 13:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам самолёте по возвращении из Сочи.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на трудности на местах, я также твердо убежден в том, что украинский кризис будет урегулирован за столом переговоров. Я еще раз напомнил господину Путину, что мы можем провести его встречу с господином Зеленским», — сказал он.

Также Эрдоган добавил, что Анкара собирается продолжать развитие своего диалога с Россией во всех областях для того, чтобы внести свой вклад в дело укрепления мира в регионе и на глобальном уровне.

«Я молю Бога, чтобы наши встречи в Сочи были полезными для нашего региона, особенно для Турции и России», — уточнил турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров получил приглашение главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу посетить эту страну.