Москва, 6 августа, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил боевые заслуги чеченских бойцов в ходе проведения спецоперации на Украине и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР. Об этом 6 августа сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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«Отдельная часть нашей встречи была посвящена бойцам из Чеченской Республики, которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе. Владимир Владимирович попросил передать им теплые слова благодарности за верность Родине и большой пламенный привет. Президент РФ высоко оценил их боевые заслуги в ходе проведения СВО и подчеркнул их вклад в освобождение ЛНР», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что заверил Путина в том, что команда Ахмата-Хаджи Кадырова готова «выполнить любой его приказ в любой точке земного шара».