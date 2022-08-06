Донецк, 6 августа, 2022, 14:02 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:05 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра.